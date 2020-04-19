Игрок сборной Беларуси: проводить чемпионат во время пандемии — не очень хорошая идея

Защитник тульского «Арсенала» и сборной Беларуси Максим Володько выразил мнение, что из-за пандемии коронавируса Высшую лигу стоило бы остановить.



«Смотрю матчи чемпионата и вижу, что сейчас большинство белорусских топ-клубов не в лучшей форме. Но, на мой взгляд, это самое интересное начало чемпионата за всю его историю.



Уверен, что многие тренеры, скауты и агенты сейчас наблюдают за белорусским чемпионатом, ведь другой работы нет. И кто бы что ни говорил, а в Беларуси хватает футболистов, которые могут усилить какую-нибудь команду из зарубежного чемпионата, и не обязательно РПЛ.



Считаю не очень хорошей идеей проведение чемпионата во время пандемии коронавируса. Популяризация нашего чемпионата, заработок денег – это, безусловно, очень хорошо, но это не стоит здоровья или жизни ни единого человека», — цитирует By.tribuna.com Володько.

Володько сыграл за сборную Беларуси 32 матча. В тульский «Арсенал» он перешёл из БАТЭ в январе 2019 года.