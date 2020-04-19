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Фигу: «Реал» должен был купить Холанда раньше «Боруссии»

Фигу: «Реал» должен был купить Холанда раньше «Боруссии»
Футбол / Испания 0

Бывший игрок «Реала» Луиш Фигу выразил мнение, что «Королевский клуб» должен был опередить дортмундскую «Боруссию» в борьбе за норвежского нападающего Эрлинга Холанда.

«Реал» должен быть купить Холанда раньше «Боруссии». Он забивает много голов и создан творить великие дела. «Реал» должен был действовать раньше. Это вопрос к селекционной службе", — приводит слова Фигу El Espanol со ссылкой на Movistar+.

Холанд перешёл в «Боруссию» в январе 2020 года из «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера составила € 20 млн. В нынешнем сезоне 19-летний норвежский форвард принял участие в восьми матчах чемпионата Германии (пять — в основном составе), в которых стал автором девяти голов и отдал одну результативную передачу.

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