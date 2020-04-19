«Ювентус» согласовал условия контракта с Кьезой
Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза согласовал условия контракта с «Ювентусом», сообщает Football Italia со ссылкой на La Stampa.
Туринский клуб предложил футболисту контракт с зарплатой в € 5 млн в год. «Фиорентина», которая собирается выручить с продажи игрока сборной Италии около € 60 млн, не хочет отпускать его в «Ювентус». На Кьезу также претендуют миланский «Интер» и английский «Манчестер Юнайтед».
21-летний Кьеза является воспитанником «Фиорентины» и сыном известного футболиста Энрико Кьезы. Контракт хавбека с «фиалками» действует до лета 2022 года. Трансферная стоимость Кьезы составляет € 70 млн.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить € 70 млн за игрока «Фиорентины».
«МЮ» готов заплатить € 70 млн за игрока «Фиорентины»
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