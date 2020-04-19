Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ювентус» согласовал условия контракта с Кьезой

«Ювентус» согласовал условия контракта с Кьезой
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза согласовал условия контракта с «Ювентусом», сообщает Football Italia со ссылкой на La Stampa.

Туринский клуб предложил футболисту контракт с зарплатой в € 5 млн в год. «Фиорентина», которая собирается выручить с продажи игрока сборной Италии около € 60 млн, не хочет отпускать его в «Ювентус». На Кьезу также претендуют миланский «Интер» и английский «Манчестер Юнайтед».

21-летний Кьеза является воспитанником «Фиорентины» и сыном известного футболиста Энрико Кьезы. Контракт хавбека с «фиалками» действует до лета 2022 года. Трансферная стоимость Кьезы составляет € 70 млн.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить € 70 млн за игрока «Фиорентины».

«МЮ» готов заплатить € 70 млн за игрока «Фиорентины»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020