Абидаль может стать спортивным директором «Лиона»

Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль может покинуть клуб и занять аналогичную должность в «Лионе», утверждает Marca со ссылкой на RMC Sport.

По данным источника, на возвращении Абидаля в лионский клуб настаивает нынешний спортивный директор «Лиона» Жуниньо. Во французском клубе специалист может заняться трансферами, как и в «Барселоне». Уход Абидаля из «Барселоны» вполне возможен, так как у него испортились отношения с капитаном команды Лионелем Месси.

Абидаль в бытность футболистом выступал за «Лион» с 2004 по 2007 год. В составе лионцев он трижды становился чемпионом Франции, а также три раза выигрывал Суперкубок Франции. Кроме того, он играл за «Монако», «Лилль», «Барселону», «Монако» и «Олимпиакос».