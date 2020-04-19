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Игроки «Челси» готовы сократить зарплату на 10%. Клуб предлагал снижение на 30%

Игроки «Челси» готовы сократить зарплату на 10%. Клуб предлагал снижение на 30%
Футбол / Англия 0

Футболисты лондонского «Челси» согласились пойти на сокращение зарплаты в связи с приостановлением розыгрыша чемпионата Англии из-за пандемии коронавируса, сообщает Mirror.

Защитник и капитан «Челси» Сезар Аспиликуэта сообщил клубу, что игроки согласны на снижение зарплат в размере 10% в течение четырёх месяцев. Соглашение позволит «Челси» сэкономить £ 10 млн (€ 11,5 млн).

Ранее сообщалось, что руководство лондонского «Челси» не может договориться с игроками о сокращении зарплат, предложив пойти на сокращение заработной платы на 30%.

Ранее стало известно, что лондонский «Арсенал» снизит зарплаты игрокам на 12,5% в течение года, став первым клубом английской Премьер-лиги, который пойдёт на сокращение зарплатной ведомости.

В настоящее время чемпионат Англии приостановлен. Лидером турнира является «Ливерпуль», который на 25 очков опережает ближайшего преследователя. «Челси», набрав 48 очков в 29 турах, занимает 4-е место в турнирной таблице.

Игроки «Челси» отказываются от сокращения зарплат на 30%
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