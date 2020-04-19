Игроки «Челси» готовы сократить зарплату на 10%. Клуб предлагал снижение на 30%

Футболисты лондонского «Челси» согласились пойти на сокращение зарплаты в связи с приостановлением розыгрыша чемпионата Англии из-за пандемии коронавируса, сообщает Mirror.
Защитник и капитан «Челси» Сезар Аспиликуэта сообщил клубу, что игроки согласны на снижение зарплат в размере 10% в течение четырёх месяцев. Соглашение позволит «Челси» сэкономить £ 10 млн (€ 11,5 млн).
Ранее сообщалось, что руководство лондонского «Челси» не может договориться с игроками о сокращении зарплат, предложив пойти на сокращение заработной платы на 30%.
Ранее стало известно, что лондонский «Арсенал» снизит зарплаты игрокам на 12,5% в течение года, став первым клубом английской Премьер-лиги, который пойдёт на сокращение зарплатной ведомости.
В настоящее время чемпионат Англии приостановлен. Лидером турнира является «Ливерпуль», который на 25 очков опережает ближайшего преследователя. «Челси», набрав 48 очков в 29 турах, занимает 4-е место в турнирной таблице.
- 19 апреля 2020
-
23:32
-
23:31
-
23:10
-
23:09
-
22:51
-
22:38
-
22:34
-
22:21
-
22:19
-
22:00
-
21:53
-
21:33
-
21:25
-
21:02
-
20:54
-
20:42
-
20:37
-
20:23
-
19:59
-
19:58
-
19:33
-
19:18
-
19:15
-
18:54
-
18:30
-
18:19
-
18:07
-
18:01
-
17:49
-
17:42
-
17:38
-
17:32
-
17:31
-
17:30
-
17:29