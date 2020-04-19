Редондо: будет логично, если Рамос завершит карьеру в «Реале»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Фернандо Редондо поделился мнением о капитане «Королевского клуба» Серхио Рамосе.

«У Серхио впереди ещё много футбола. Он физически одарён, и он является профессионалом. Он сам решит, когда закончит карьеру. Будет логично, если Рамос закончит в „Реале“. Он должен быть связан с клубом за то, что собой олицетворяет», — приводит слова Редондо AS.

Рамос перешёл в «Реал» летом 2005 года из «Севильи». Сумма трансфера составила € 27 млн. В нынешнем сезоне 33-летний защитник принял участие в 25 матчах чемпионата Испании (все — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей (три — с пенальти), а также получил семь жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.