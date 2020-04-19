Кркич: Хави — это человек, который рано или поздно должен вновь стать частью «Барселоны»
Бывший нападающий «Барселоны» Боян Кркич выразил мнение, что главный тренер «Аль-Садд» Хави Эрнандес сможет вернуться в каталонский клуб в качестве наставника.
«Хави — человек, который рано или поздно должен стать частью клуба. Мне нравится, когда в «Барселону» возвращаются воспитанники клуба. Хави — один из них. Немногие будут лучшего него. Он знает команду изнутри. Я думаю, что «Барселона» и Хави созданы друг для друга», — приводит слова Кркича Goal со ссылкой на EFE.
Хави — воспитанник «Барселоны» и защищал цвета клуба с 1998 по 2015 год, в составе сине-гранатовых завоевав 25 трофеев. Тренерскую карьеру начал в мае 2019 года, возглавив «Аль-Садд». Соглашение Хави с катарским клубом рассчитано до 30 июня 2021 года.
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