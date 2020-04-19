«Смогу ли я играть за Чехию?» Жоау Мариу получил неожиданный результат в Gradient

Полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу воспользовался приложением Gradient, в котором есть фильтр определения национальности по фотографии человека.
Приложение показало, что Мариу на 53% чех. Также Gradient обнаружил у португальского футболиста китайские, белорусские и шотландские корни. «Смогу ли я играть за сборную Чехии?» — написал Мариу на своей странице в «Инстаграме».
Мариу является воспитанником «Спортинга», цвета которого он защищал с 2011 по 2016 год, после чего перешёл в «Интер». За «Локомотив» полузащитник выступает на правах аренды с 2019 года. В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей в чемпионате России, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
Ранее Мариу на своей странице в «Инстаграме» разместил видео, на котором он тренируется дома.
- 20 апреля 2020
-
00:52
-
00:51
-
00:31
-
00:23
-
00:06
-
00:04
- 19 апреля 2020
-
23:50
-
23:32
-
23:31
-
23:10
-
23:09
-
22:51
-
22:38
-
22:34
-
22:21
-
22:19
-
22:00
-
21:53
-
21:33
-
21:25
-
21:02
-
20:54
-
20:42
-
20:37
-
20:23
-
19:59
-
19:58
-
19:33
-
19:18
-
19:15
-
18:54
-
18:30
-
18:19
-
18:07
-
18:01