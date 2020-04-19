«Смогу ли я играть за Чехию?» Жоау Мариу получил неожиданный результат в Gradient

Полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу воспользовался приложением Gradient, в котором есть фильтр определения национальности по фотографии человека.

Приложение показало, что Мариу на 53% чех. Также Gradient обнаружил у португальского футболиста китайские, белорусские и шотландские корни. «Смогу ли я играть за сборную Чехии?» — написал Мариу на своей странице в «Инстаграме».

Мариу является воспитанником «Спортинга», цвета которого он защищал с 2011 по 2016 год, после чего перешёл в «Интер». За «Локомотив» полузащитник выступает на правах аренды с 2019 года. В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей в чемпионате России, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Ранее Мариу на своей странице в «Инстаграме» разместил видео, на котором он тренируется дома.