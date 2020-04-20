«ПСЖ» интересуется защитником «Лацио»

«Пари Сен-Жермен» проявляет интерес к черногорскому защитнику римского «Лацио» Адаму Марушичу, утверждает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, спортивный директор французского клуба Леонардо следит за футболистом на протяжении некоторого времени. Стоимость игрока оценивается в € 20 млн.

Марушич перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из бельгийского «Остенде». Сумма трансфера составила € 5,5 млн. В нынешнем сезоне 27-летний черногорец принял участие в 10 матчах итальянского национального чемпионата (восемь — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей и получил две жёлтые карточки. Контракт футболиста с итальянским клубом действует до лета 2022 года.