«Манчестер Сити» купил 16-летнего перуанца

Перуанский клуб «Альянса Лима» достиг соглашения с «Манчестер Сити» о продаже правого защитника Клюйверта Агилара.

Агилар официально станет игроком английского клуба 5 мая 2021 года, когда ему исполнится 18 лет, сообщается на официальном сайте «Альянса Лима». Перуанский клуб будет получать процент с будущих продаж футболиста. До своего перехода в «Манчестер Сити» Клюйверт продолжит играть за «Алианса Лима».

«Переход в «Сити» — большой шаг в моей карьере. Я рад, что клуб меня заметил. Это клуб с выдающимися игроками. Моя цель — стать важным игроком главной команды «Сити», — сказал Агилар.

Фото: официальный сайт «Альянса Лима»

Агилар дебютировал в «Альянса Лима» в ноябре 2019 года в матче с «Альянса Универсидад». Клюйверт провёл три матча за молодёжную сборную Перу, результативными действиями не отметился.