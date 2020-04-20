Зинченко: нас предупредили, чтобы мы не писали Гвардиоле в это тяжёлое время

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, что в настоящее время футболисты не общаются с главным тренером команды Пепом Гвардиолой, у которого недавно умерла мама.



«К сожалению, у него недавно не стало матери. Нас предупредили, чтобы мы не писали ему в это тяжёлое время. Конечно, каждый через интернет выразил ему поддержку, мы одна семья, одна команда. Каждый переживает друг за друга, это всегда больно терять близких людей.



До этой потери он отсылал всем видео поддержки, чтобы мы держали себя в форме. А так после он не выходил на связь», – приводит слова Зинченко ua.tribuna.com со ссылкой на программу «Великий футбол».

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