В «Барселоне» допускают возможность игры без зрителей до февраля 2021 года

Аналитики испанской «Барселоны» провели исследование, чтобы оценить возможность проведения матчей с болельщиками после того, как эпидемия коронавируса сойдёт на нет.
Клуб рассматривает два сценария, «базовый» и «оптимистичный», сообщает Mundo Deportivo. «Базовый» предполагает досрочное завершение сезона-2019/2020, трансферное окно, открытое с 15 августа по 15 сентября и проведение матчей без зрителей до февраля 2021 года. «Оптимистичный» предполагает, что текущий сезон в Ла Лиге доиграют с середины июня по середину августа, а зрители вернутся на стадионы 15 ноября.
Чемпионат Испании, как и другие мировые спортивные соревнования, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. После 27 сыгранных туров лидирует «Барселона», опережая мадридский «Реал» на два очка.
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