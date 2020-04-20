Титов выставил на аукцион мяч с автографами игроков сборной России

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов опубликовал в «Инстаграме» пост, в котором сообщил, что выставил на благотворительный аукцион мяч с автографами игроков сборной России образца сезона-2019/2020.

Вырученные за мяч средства получит благотворительная организация «Русфонд», а его стартовая цена составляет 9 тысяч рублей.

«Христос Воскресе! С праздником!!! В этот великий светлый день хотим дать начало благотворительному аукциону в пользу детей из Всероссийского общественного фонда Русфонд. Лот аукциона — футбольный мяч «Россия» с автографами всех игроков сборной России по футболу состава 2019/2020 года. Мы совместно с blagodelshop и Тимофеем Калачевым выставляем по одному мячу в 3 наших профилях!», — написал Титов.