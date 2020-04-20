Клуб итальянской Серии В уволил тренера, чтобы сэкономить

Итальянский клуб «Асколи», выступающий в Серии В, втором по силе дивизионе страны, отправил в отставку главного тренера Роберто Стеллоне для того, чтобы сократить расходы на время пандемии коронавируса, сообщает Football Italia.
Такое решение пришлось принять из-за того, что тренер отказался пойти на сокращение зарплаты. При этом представители Стеллоне заявляют, что «Асколи» умышленно выставил тренера виноватым.
«История подана по всему миру так, будто Роберто — жмот, который думает только о деньгах и не считается с чужими страданиями. Это неправда, он совершенно не такой. Репутации Стеллоне нанесён серьезный ущерб просто потому, что „Асколи“ неумело повёл себя в медийном поле. Он имеет право на компенсацию морального ущерба», — сказал адвокат Стеллоне Паоло Роделла.
Стеллоне, известный тем, что вывел «Фрозиноне» в Серию А, стал тренером «Асколи» в феврале 2020 года. Под его руководством клуб провёл пять матчей, дважды сыргал вничью и трижды проиграл.
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