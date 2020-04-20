Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Лукаку назвал Азара лучшим партнёром по команде за карьеру

Лукаку назвал Азара лучшим партнёром по команде за карьеру
Футбол / Италия 0

Бельгийский нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку назвал полузащитника Эдена Азара лучшим партнёром по команде за карьеру. Вместе с хавбеком мадридского «Реала» они выступают за сборную Бельгии.

Лукаку отвечал на вопросы болельщиков в «Твиттере», один из них был о лучшем партнёре по команде. Также, отвечая на вопросы, форвард написал, что когда-нибудь обязательно вернётся в родной «Андерлехт» по примеру Венсана Компани, назвал лучшим молодым игроком «Манчестер Юнайтед» нападающего Мэйсона Гринвуда, а лучшими молодыми футболистами «Челси» Мэйсона Маунта и Тэмми Абрахама. Поделился Лукаку и своими музыкальными предпочтениями, перечислив любимых американских исполнителей: 2Pac, Biggie, Jay-Z, Nas, 50 Cent.

Ромелу Лукаку: не думаю, что вернусь в английскую Премьер-лигу
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020