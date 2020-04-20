Лукаку назвал Азара лучшим партнёром по команде за карьеру

Бельгийский нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку назвал полузащитника Эдена Азара лучшим партнёром по команде за карьеру. Вместе с хавбеком мадридского «Реала» они выступают за сборную Бельгии.

Лукаку отвечал на вопросы болельщиков в «Твиттере», один из них был о лучшем партнёре по команде. Также, отвечая на вопросы, форвард написал, что когда-нибудь обязательно вернётся в родной «Андерлехт» по примеру Венсана Компани, назвал лучшим молодым игроком «Манчестер Юнайтед» нападающего Мэйсона Гринвуда, а лучшими молодыми футболистами «Челси» Мэйсона Маунта и Тэмми Абрахама. Поделился Лукаку и своими музыкальными предпочтениями, перечислив любимых американских исполнителей: 2Pac, Biggie, Jay-Z, Nas, 50 Cent.