Капитан «Вольфсбурга» Гилавоги: подписал бы Зидана хоть сейчас

Французский полузащитник «Вольфсбурга» Жозуа Гилавоги поделился мнением о бывшем полузащитнике сборной Франции, а ныне главном тренере мадридского «Реала» Зинедине Зидане.

«У нас в „Вольфсбурге“ великолепная команда, но если бы у меня была возможность сыграть с Зинедином Зиданом, я бы подписал с ним контракт сразу. При том, что ему почти 50 лет! Он просто невероятно играл за сборную Франции. Это лучший футболист, который когда-либо у нас был. При этом он хороший человек. Его фамилия ассоциируется с высочайшим классом», — приводит слова Гилавоги Goal.

Зинедин Зидан — чемпион мира и чемпион Европы в составе сборной Франции. В составе мадридского «Реала» в 2002 году француз выиграл Лигу чемпионов.