Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Капитан «Вольфсбурга» Гилавоги: подписал бы Зидана хоть сейчас

Капитан «Вольфсбурга» Гилавоги: подписал бы Зидана хоть сейчас
Футбол / Франция 0

Французский полузащитник «Вольфсбурга» Жозуа Гилавоги поделился мнением о бывшем полузащитнике сборной Франции, а ныне главном тренере мадридского «Реала» Зинедине Зидане.

«У нас в „Вольфсбурге“ великолепная команда, но если бы у меня была возможность сыграть с Зинедином Зиданом, я бы подписал с ним контракт сразу. При том, что ему почти 50 лет! Он просто невероятно играл за сборную Франции. Это лучший футболист, который когда-либо у нас был. При этом он хороший человек. Его фамилия ассоциируется с высочайшим классом», — приводит слова Гилавоги Goal.

Зинедин Зидан — чемпион мира и чемпион Европы в составе сборной Франции. В составе мадридского «Реала» в 2002 году француз выиграл Лигу чемпионов.

Лукаку назвал Азара лучшим партнёром по команде за карьеру
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020