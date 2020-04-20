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Экс-директор «Милана» назвал «зависть богов» причиной поражения клуба в финале ЛЧ-2005

Экс-директор «Милана» назвал «зависть богов» причиной поражения клуба в финале ЛЧ-2005
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший директор итальянского «Милана» Сильвано Рамачьони поделился воспоминаниями о финале Лиги чемпионов сезона-2004/2005, в котором его клуб уступил по пенальти «Ливерпулю» при том, что после первого тайма вёл 3:0.

«У команды после первого тайма не было мысли, что мы уже победили. Я говорил и говорю, что только зависть богов лишила нас победы тогда. Мы великолепно отыграли в первом тайме, и не было никаких предпосылок к тому, что случилось за шесть минут тайма второго. До сих пор помню сэйв Дудека после удара Шевченко на последних минутах дополнительного времени. После матча мне потребовались антидепрессанты, чтобы уснуть, я не мог поверить в произошедшее», — приводит слова Рамачьони Milan News.

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