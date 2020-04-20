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Самир Насри пропал в ОАЭ во время пандемии коронавируса

Самир Насри пропал в ОАЭ во время пандемии коронавируса
Футбол / Прочие турниры 0

«Андерлехт» может расторгнуть контрактное соглашение с французским полузащитником Самиром Насри после того, как игрок перестал выходить на связь во время пандемии коронавируса, сообщает Daily Mail.

По данным источника, «Андерлехт» попросил всех игроков передавать информацию о своих передвижениях, а также отправлять отчёты о проделанных тренировках. Все игроки придерживались этого правила, кроме Насри. Сообщается, что француз вылетел в ОАЭ и больше не выходил на связь. Также футболист прекратил активность в «Инстаграме». Последнюю запись Насри опубликовал 1 апреля.

Насри перешёл в «Андерлехт» летом 2019 года. Ранее игрок также выступал за «Марсель», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Севилью», турецкий «Антальяспор» и «Вест Хэм». В декабре 2016 года в организм француза попал питательный микроэлемент во время переливания крови. Впоследствии футболист был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

Год без футбола вместо «Зенита». Как Насри докатился до дисквалификации
Насри играл за топ-клубы и сборную Франции, а теперь его не берут в РФПЛ и вышвыривают из футбола на год.
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