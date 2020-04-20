Самир Насри пропал в ОАЭ во время пандемии коронавируса

«Андерлехт» может расторгнуть контрактное соглашение с французским полузащитником Самиром Насри после того, как игрок перестал выходить на связь во время пандемии коронавируса, сообщает Daily Mail.
По данным источника, «Андерлехт» попросил всех игроков передавать информацию о своих передвижениях, а также отправлять отчёты о проделанных тренировках. Все игроки придерживались этого правила, кроме Насри. Сообщается, что француз вылетел в ОАЭ и больше не выходил на связь. Также футболист прекратил активность в «Инстаграме». Последнюю запись Насри опубликовал 1 апреля.
Насри перешёл в «Андерлехт» летом 2019 года. Ранее игрок также выступал за «Марсель», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Севилью», турецкий «Антальяспор» и «Вест Хэм». В декабре 2016 года в организм француза попал питательный микроэлемент во время переливания крови. Впоследствии футболист был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
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