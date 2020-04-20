«Краснодар» может подписать контракт с защитником «Фейеноорда»

Защитник «Фейеноорда» Риджесиано Хапс может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Feyenoord TransferMarkt в «Твиттере»

По данным источника, в услугах 26-летнего футболиста заинтересован «Краснодар». Также интерес к футболисту проявляет ряд турецких клубов. «Краснодар» уже имеет опыт переговоров с «Фейеноордом». Летом прошлого года чёрно-зелёные купили у голландского клуба Тонни де Вильену.

В нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов Хапс провёл 16 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

После 22 туров российской Премьер-лиги «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 41 очко. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на 9 очков.

На данный момент практически все футбольные турниры по всему миру приостановлены из-за пандемии коронавируса.