«Краснодар» может подписать контракт с защитником «Фейеноорда»

Защитник «Фейеноорда» Риджесиано Хапс может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Feyenoord TransferMarkt в «Твиттере»
По данным источника, в услугах 26-летнего футболиста заинтересован «Краснодар». Также интерес к футболисту проявляет ряд турецких клубов. «Краснодар» уже имеет опыт переговоров с «Фейеноордом». Летом прошлого года чёрно-зелёные купили у голландского клуба Тонни де Вильену.
В нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов Хапс провёл 16 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
После 22 туров российской Премьер-лиги «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 41 очко. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на 9 очков.
На данный момент практически все футбольные турниры по всему миру приостановлены из-за пандемии коронавируса.
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