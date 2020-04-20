Иван Ракитич: «Барселону» нужно признать чемпионом, если сезон в Примере досрочно завершат

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич считает, что в случае досрочного завершения сезона чемпионата Испании из-за коронавируса каталонский клуб следует признать чемпионом.
«Мы все хотим играть снова и выиграть чемпионат Испании на поле. Я также понимаю, что если мы не сможем возобновить розыгрыш турнира, то мы должны быть чемпионами. Идеальным вариантом является закончить сезон когда угодно, но лучше с хорошо продуманным планом, особенно с учётом следующего сезона», — приводит слова Ракитича Goal.com.
После 27 туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 58 очков, опережая ближайшего преследователя в лице «Реала» на 1 очко.
В этой кампании Ракитич провёл в составе «Барселоны» 30 матчей во всех турнирах. В его активе 4 результативные передачи.
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