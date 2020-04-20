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Заразившийся коронавирусом Дибала рассказал о своём состоянии

Заразившийся коронавирусом Дибала рассказал о своём состоянии
Футбол / Италия 0

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала, которые вместе со своей девушкой Орианой Сабатини заразились коронавирусом, рассказал о своём состоянии.

«У меня всё хорошо, гораздо лучше, потому что прошло много времени с тех пор, как я заразился с моей девушкой Орианой. Теперь здесь ничего не поделаешь, мы остаемся дома, потому что пока не можем выходить в Италии. Нам весело, мы найдём чем заняться. И мы всегда тренируемся», — приводит слова Дибалы La Gazzetta Dello Sport.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 2,4 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 156 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 624 тыс.

У Дибалы и его девушки снова выявлен коронавирус
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