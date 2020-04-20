Зидан может возглавить «Ювентус», Самир Насри пропал в ОАЭ. Главные новости к утру

Зинедин Зидан может возглавить «Ювентус», Сердаром Азмуном интересуются европейские клубы, Самир Насри пропал в ОАЭ и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Евгений Хачериди пытался ударить арбитра после матча с «Витебском».

2. Туринский «Ювентус» рассматривает французского наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана в качестве замены Маурицио Сарри на посту главного тренера клуба.

3. «Барселона» хочет продать Коутиньо за € 125 млн. Клубу нужны деньги на Неймара.

4. «Севилья» заинтересовалась нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном. Также сообщалось, что «Наполи» предложил иранцу 5-летней контракт.

5. Игроки «Челси» готовы сократить зарплату на 10%. Клуб предлагал снижение на 30%.

6. Хабиб Нурмагомедов назвал себя самым доминирующим чемпионом в истории UFC.

7. Экс-нападающий ЦСКА вошёл в топ-50 худших игроков в истории АПЛ.

8. «Краснодар» может подписать контракт с защитником «Фейеноорда».

9. Самир Насри пропал в ОАЭ во время пандемии коронавируса