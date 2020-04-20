Лионель Месси не попал в топ-3 лучших дриблёров чемпионата Испании нынешнего сезона

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси занял четвёртое место в списке лучших дриблёров чемпионата Испании в нынешнем сезоне, сообщает OptaJose.

Лидером по количеству успешных обводок стал полузащитник «Атлетико» Томас Партей с показателем 81,8%. На втором месте хавбек «Вильярреала» Андре Замбо-Ангисса (8,1%). Замкнул тройку лучших дриблёров полузащитник «Барселоны» Френки Де Йонг (74,5%). Нападающий «Барселоны» Лионель Месси занял четвёртое место. Его процент успешных обводок составляет 67,3%. На пятом месте находится полузащитник «Севильи» Эвер Банега (66,1%).

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 2,4 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 156 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 624 тыс.

Ранее Месси подхватил челлендж с туалетной бумагой.