Ширер: чтобы вернуться на вершину, «МЮ» нужно купить Кейна, Санчо и Грилиша

Бывший нападающий «Ньюкасл Юнайтед» и национальной команды Англии Алан Ширер считает, что «Манчестер Юнайтед» в ближайшее трансферное окно необходимо приобрести как минимум троих футболистов.

«Им нужно совершить три или даже четыре приобретения, чтобы приблизиться к тому месту, где они хотят быть. Я понимаю, почему сейчас ходят слухи о Джейдоне Санчо, Гарри Кейне и Джеке Грилише. Это именно те игроки, которые нужны «Манчестер Юнайтед», чтобы вернуться на вершину», — цитирует Ширера The Sun.

«Манчестер Юнайтед», набрав 45 очков в 29 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Последний раз «красные дьяволы» становились чемпионами АПЛ в 2013 году, когда команду тренировал сэр Алекс Фергюсон.