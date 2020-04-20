Экс-президент ФИФА Блаттер включил Яшина в сборную Европы всех времён

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер в интервью «Известиям» составил символическую сборную Европы всех времён.



В состав команды вошёл и легендарный советский вратарь Лев Яшин – единственный обладатель «Золотого мяча» среди голкиперов. Тренером Блаттер выбрал испанского специалиста Висенте дель Боске.



Сборная Европы: Лев Яшин (Россия), Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (Германия), Жерар Пике (Испания), Йохан Круифф (Нидерланды), Бобби Мур (Англия), Зинедин Зидан (Франция), Ференц Пушкаш (Венгрия), Криштиану Роналду (Португалия), Уве Зеелер (Германия), Марко ван Бастен (Нидерланды).



Яшин на протяжении всей карьеры защищал цвета московского «Динамо». В сборную СССР вызывался с 1954 по 1970 год. В составе национальной команды стал чемпионом Европы в 1960 году.

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