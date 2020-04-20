Роман Павлюченко с семьёй приготовил шашлык в условиях изоляции

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко в своём «инстаграме» показал, как проводит время с семьёй в условиях пандемии коронавируса.
На видео экс-футболист готовит шашлык на своём участке, а в конце хвастается результатом на камеру.
Видео доступно на «Чемпионате».
Также Павлюченко сфотографировался с дочерью во время готовки.
В настоящее время практически все турниры в мире, среди которых и Российская Премьер-Лига, приостановлены в связи с распространением коронавируса. Единственной страной в Европе, где продолжают проходить матчи высшей лиги, остаётся Беларусь.
Ранее Павлюченко, комментируя решение «Спартака» не выкупать нападающего Андре Шюррле у дортмундской «Боруссии», выразил мнение, что красно-белые ничего не потеряют с его уходом.
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