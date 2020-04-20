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Роман Павлюченко с семьёй приготовил шашлык в условиях изоляции

Роман Павлюченко с семьёй приготовил шашлык в условиях изоляции
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко в своём «инстаграме» показал, как проводит время с семьёй в условиях пандемии коронавируса.

На видео экс-футболист готовит шашлык на своём участке, а в конце хвастается результатом на камеру.

Видео доступно на «Чемпионате».

Также Павлюченко сфотографировался с дочерью во время готовки.

В настоящее время практически все турниры в мире, среди которых и Российская Премьер-Лига, приостановлены в связи с распространением коронавируса. Единственной страной в Европе, где продолжают проходить матчи высшей лиги, остаётся Беларусь.

Ранее Павлюченко, комментируя решение «Спартака» не выкупать нападающего Андре Шюррле у дортмундской «Боруссии», выразил мнение, что красно-белые ничего не потеряют с его уходом.

«Сирены, мигалки — думал, нас убивать приехали. А это кортеж Федуна»
Роман Павлюченко рассказывает о скандальном интервью для The Sun, а также о зарубах Дзюба — Прудников и Дзюба — Уткин.
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