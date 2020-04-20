Фролов: необходимо расширить РПЛ до 18 команд. Турнир станет интереснее и зрелищнее

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Евгений Фролов считает, что нынешний сезон не стоит доигрывать. Чтобы решить проблему с определением команд, которые покинут Российскую Премьер-Лигу, футболист предлагает просто расширить количество участников турнира.

«Мне кажется, необходимо расширить количество участников Премьер-Лиги до 18 команд. Чтобы никто не вылетел. Раз случились форс-мажорные обстоятельства, пусть все 16 участников турнира останутся в РПЛ. К ним присоединятся два представителя ФНЛ. Я вижу выход из ситуации таким.

В случае расширения высшего дивизиона турнир станет интереснее, зрелищнее. Болельщики порадуются, ведь увеличится количество матчей. Эта мера станет положительной и для футболистов, особенно для молодых. Выступая в элитном дивизионе, они будут прогрессировать, прибавлять в мастерстве. Здесь сплошные плюсы.

В ФНЛ есть команды, которые органично вольются в РПЛ. Во-первых, «Ротор», который имеет отличный стадион. У «Химок» хорошая арена. «Торпедо» — клуб с традициями. Свой стадион, правда, не готов, но в Москве достаточно мест для домашних матчей, например «Лужники», — приводит слова Фролова «Столица С».