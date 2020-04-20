Руслан Нигматуллин ответил подписчику, оставившему комментарий про его жену

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в своём «инстаграме» опубликовал фотографию с супругой.
«Хочу узнать, кого в моих подписчиках больше – оптимистов или пессимистов. Всё будет хорошо и лето 2020-го будет волшебным или это не точно?» — написал экс-футболист.
Один из подписчиков оставил следующий комментарий: «У тебя точно лето будет супер с такой девушкой».
Нигматуллин ответил резко: «Эта девушка – моя супруга уже 24 года, и безусловно мне с ней будет очень хорошо, а вот мы с Вами на ты не переходили».
В настоящее время практически все турниры в мире, среди которых и Российская Премьер-Лига, в связи с распространением коронавируса приостановлены. Единственной страной в Европе, где продолжают проходить матчи высшей лиги, остаётся Беларусь.
Ранее Руслан Нигматуллин опубликовал совместную фотографию с женой и сопроводил её стихотворением.
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