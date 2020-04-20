В Уфе построят крытый футбольный манеж за 450 млн рублей
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров рассказал о скором начале строительства нового футбольного комплекса в Уфе.
«В Уфе начнём в ближайшие дни строительство крытого футбольного манежа, на который получили из федерального бюджета 450 млн рублей в рамках проекта «Спорт — норма жизни».
Это будет современный каркасно-модульный павильон на улице Комарова, рядом с нашим стадионом «Нефтяник», где будут тренироваться и играть взрослые и дети.
Проектирование спортивного комплекса выполнено, в мае планируем заключить контракт с застройщиком», — приводит слова Хабирова пресс-служба «Уфы» на странице клубы в «Твиттере».
Фото можно посмотреть на странице «Уфы» в «Твиттере».
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