#ОСТАЁМСЯДОМА: прямой эфир с Дмитрием Селюком — в 14:00
Мы никогда не показывали вам внутреннюю кухню интервью, но в 2020-м всё изменилось.
Новый инстаэфир нашего шоу #ОСТАЁМСЯДОМА состоится уже сегодня, 20 апреля, начало — в 14:00 мск.
К нам в виртуальные гости придёт российский футбольный агент Дмитрий Селюк. С ним пообщается Дмитрий Егоров. Будет интересно и ярко. Ждём вас онлайн!
Смотрите интервью с Селюком на странице «Чемпионата» в «Инстаграме».
Селюк занимается агентской деятельностью с последнего десятилетия прошлого века. Его самым известным клиентом является ивуарийский полузащитник Яя Туре, который в ходе своей карьеры выступал за такие клубы, как «Барселона» и «Манчестер Сити», а также играл за донецкий «Металлург», «Олимпиакос», «Монако» и другие команды.
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