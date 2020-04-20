ОСТАЁМСЯДОМА: прямой эфир с Дмитрием Селюком — в 14:00

Мы никогда не показывали вам внутреннюю кухню интервью, но в 2020-м всё изменилось.



Новый инстаэфир нашего шоу #ОСТАЁМСЯДОМА состоится уже сегодня, 20 апреля, начало — в 14:00 мск.



К нам в виртуальные гости придёт российский футбольный агент Дмитрий Селюк. С ним пообщается Дмитрий Егоров. Будет интересно и ярко. Ждём вас онлайн!



Смотрите интервью с Селюком на странице «Чемпионата» в «Инстаграме».

Селюк занимается агентской деятельностью с последнего десятилетия прошлого века. Его самым известным клиентом является ивуарийский полузащитник Яя Туре, который в ходе своей карьеры выступал за такие клубы, как «Барселона» и «Манчестер Сити», а также играл за донецкий «Металлург», «Олимпиакос», «Монако» и другие команды.