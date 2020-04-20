Тренер БАТЭ: клубы Беларуси работают гораздо эффективнее российских коллег

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский поделился мнением о критике Высшей лиги Беларуси со стороны представителей российского футбола.

«Если сопоставлять, наверное, уровень вложений и итог, то между нами просто пропасть. Мы работаем гораздо эффективнее. То, что не всегда наши игры получаются зрелищными… Знаете, я регулярно смотрю чемпионат России, и там есть очень хорошие матчи. Там есть реально хорошие команды. А есть и те, которые неинтересно смотреть. Особенно в начале их чемпионата», — приводит слова Альшевского Tut со ссылкой на эфир телеканала «Беларусь 5».

Напомним, власти Беларуси не остановили нынешний розыгрыш Высшей лиги, несмотря на пандемию коронавируса. Матчи проходят со зрителями на трибунах.