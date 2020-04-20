Тренер БАТЭ: клубы Беларуси работают гораздо эффективнее российских коллег
Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский поделился мнением о критике Высшей лиги Беларуси со стороны представителей российского футбола.
«Если сопоставлять, наверное, уровень вложений и итог, то между нами просто пропасть. Мы работаем гораздо эффективнее. То, что не всегда наши игры получаются зрелищными… Знаете, я регулярно смотрю чемпионат России, и там есть очень хорошие матчи. Там есть реально хорошие команды. А есть и те, которые неинтересно смотреть. Особенно в начале их чемпионата», — приводит слова Альшевского Tut со ссылкой на эфир телеканала «Беларусь 5».
Напомним, власти Беларуси не остановили нынешний розыгрыш Высшей лиги, несмотря на пандемию коронавируса. Матчи проходят со зрителями на трибунах.
Роман Широков — о критике чемпионата Беларуси: у нас у самих, что, выдающаяся лига?
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