«Он не оставил мне вариантов на раздумья». Фигуристка Радионова — об отношениях с Кучаевым

Фигуристка Елена Радионова рассказала об отношениях с полузащитником ЦСКА Константином Кучаевым.
«Никогда об этом в прессе не рассказывала, да мы особо и не показывали наши отношения. Спокойно встречались. Потом я посоветовалась с Костей, могу ли выставить фотографию в день рождения. Он не был против. Не думала, что это фото разорвёт интернет. Когда я его выставила, откликнулось много людей – кто-то порадовался, а кто-то написал: «Да ты просто хайпуешь». Подумали, что я развожу какой-то пиар. Но я поделилась просто красивым снимком. Вообще-то мы достаточно давно уже встречаемся.
Я никогда не испытывала нехватки мужского внимания, но он не оставил мне вариантов на раздумья. Он совершал поступки. Не говорил, а делал. Он надёжный. Мне тяжело об этом говорить, потому что я впервые пытаюсь наши отношения описать словами. Никогда об этом не рассказывала публично. Он очаровал меня действиями. Я такой человек, который трудно идёт на контакт. А у него получилось. Он далеко не глупый человек, всегда меня поддерживал. Помните тот чемпионат России, когда я была очень далеко от группы лидеров? Он был рядом и находил нужные слова. Благодаря ему те неудачи вышли для меня не такими болезненными, какими могли стать. Это был трудный период, который я прошла, потому что тогда меня окружили заботой мои родители и Костя», — цитирует Радионову «Р-Спорт».
- 20 апреля 2020
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