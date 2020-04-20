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Вадим Евсеев поддержал идею возобновления чемпионата России без зрителей

Вадим Евсеев поддержал идею возобновления чемпионата России без зрителей
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своём «инстаграме» поделился мнением о возможном возобновлении нынешнего розыгрыша чемпионата России без зрителей.

«Премьер-Лига сообщила, что чемпионат планируют возобновить в любую неделю начиная с середины июня по середину июля. Приятная новость! Даже если какое-то время придётся играть без зрителей. Это будет разумная мера предосторожности. Болельщики будут рады посмотреть футбол даже по телевизору, а потом для них, наверное, будут потихоньку снимать ограничения. Теперь можно корректировать планы. Появляется понимание, когда надо будет начинать тренировки, сохраняя все разумные меры предосторожности», — написал Евсеев.

В настоящее время практически все турниры в мире, среди которых и Российская Премьер-Лига, приостановлены в связи с распространением коронавируса. Единственной страной в Европе, где продолжают проходить матчи высшей лиги, остаётся Беларусь.

Турнирная таблица чемпионата России сезона-2019/2020
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