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Футбол сегодня: в Туркмении продолжается 4-й тур чемпионата

Футбол сегодня: в Туркмении продолжается 4-й тур чемпионата
Футбол / Прочие турниры 0

В связи с угрозой распространения коронавируса практически все турниры в мире приостановлены. Тем не менее сегодня, 20 апреля, состоится сразу несколько матчей.

В центре внимания окажется Туркмения, где продолжается 4-й тур местной Премьер-лиги. Игровой день стартует в 14:30 мск матчем «Мерв» – «Ашхабад». Спустя полчаса, в 15:00 мск, прозвучит стартовый свисток во встрече «Небитчи» – «Энергетик». Наконец, в 16:30 мск на поле сойдутся «Ахал» и «Шагадам».

Чемпионат Туркмении наряду с практически всеми национальными лигами в мире был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Первенство было возобновлено накануне, 19 апреля, матчем «Алтын Асыр» – «Копетдаг» (1:1).

Турнирная таблица чемпионата Туркмении сезона-2020

Результаты всех футбольных матчей 19 апреля
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