Форвардом «Спартака» Руденко интересуются два клуба РПЛ

Нападающий «Спартака-2» Александр Руденко, в настоящее время выступающий на правах аренды за «Торпедо», может сменить команду по окончании нынешнего сезона.



Как сообщает Sport24, в услугах 21-летнего футболиста заинтересованы «Динамо» и тульский «Арсенал». При этом в стане бело-голубых Александр мог оказаться ещё в конце прошлого года. Тогда же он был близок к переходу в «Рубин». Обе аренды сорвались из-за смены главных тренеров в командах.



В составе «Торпедо» Руденко принял участие в 2 матчах Футбольной национальной лиги, в которых записал на свой счёт 1 гол. Всего на счету форварда 14 мячей (2 – с пенальти) и 5 жёлтых карточек в 25 встречах нынешнего розыгрыша первенства. В Кубке России Александр провёл 1 матч, не отметившись результативными действиями.

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