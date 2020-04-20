«ПСЖ» хочет обменять Икарди на Пьянича и Сандро

Руководство «Пари Сен-Жермен» в ближайшее трансферное окно планирует обменять нападающего Мауро Икарди на двух игроков туринского «Ювентуса», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Икарди выступает за «ПСЖ» на правах аренды. Игрок всё ещё принадлежит миланскому «Интеру», который не заинтересован в его услугах. Ранее стало известно, что аргентинец хочет вернуться в Италию, поэтому парижанам, скорее всего, придётся с ним расстаться.

«ПСЖ» планирует выкупить Мауро у чёрно-синих за € 70 млн, а затем продать его «Ювентусу». Французский клуб хочет, чтобы «старая синьора» включила в сделку хавбека Миралема Пьянича и защитника Алекса Сандро.

В нынешнем сезоне Икарди забил 20 мячей и отдал 4 результативные передачи в 31 матче во всех турнирах.