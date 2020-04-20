«Надеюсь, папа не узнает». Гжегож Крыховяк рассказал, как спутал водку с водой
Полузащитник московского «Локомотива» и национальной команды Польши Гжегож Крыховяк рассказал об отношении к алкоголю.
«Я попробовал алкоголь один раз и понял, что он мне не нравится. Тогда я выпил шампанское. Водка? Попробовал один раз, но это произошло случайно. В детстве я принял её за воду. Мой папа даже не знает об этом, надеюсь, он не прочитает это интервью», — приводит слова Крыховяка Newonce.
Гжегож выступает за «железнодорожников» с лета 2018 года. Ранее 30-летний футболист защищал цвета «Пари Сен-Жермен», «Вест Бромвич Альбион», «Севильи», «Реймса», «Нанта» и «Бордо».
В нынешнем сезоне Крыховяк забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач в 27 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
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