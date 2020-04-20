Никола Влашич показал шикарный дриблинг во время тренировки
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в своём «инстаграме» поделился видео с тренировки в условиях изоляции.
22-летний хорватский футболист продемонстрировал эффектный дриблинг с использованием левой ноги.
Видео доступно на «Чемпионате».
В настоящее время практически все турниры в мире, среди которых и Российская Премьер-Лига, приостановлены в связи с распространением коронавируса. Единственной страной в Европе, где продолжают проходить матчи высшей лиги, остаётся Беларусь.
В нынешнем сезоне Влашич принял участие в 22 матчах чемпионата России, в которых записал на свой счёт 7 голов (2 – с пенальти) и 4 результативные передачи, а также получил 2 жёлтые карточки.
Ранее Влашич показал, как тренирует удары по воротам.
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