Никола Влашич показал шикарный дриблинг во время тренировки

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в своём «инстаграме» поделился видео с тренировки в условиях изоляции.



22-летний хорватский футболист продемонстрировал эффектный дриблинг с использованием левой ноги.

Видео доступно на «Чемпионате».

В настоящее время практически все турниры в мире, среди которых и Российская Премьер-Лига, приостановлены в связи с распространением коронавируса. Единственной страной в Европе, где продолжают проходить матчи высшей лиги, остаётся Беларусь.

В нынешнем сезоне Влашич принял участие в 22 матчах чемпионата России, в которых записал на свой счёт 7 голов (2 – с пенальти) и 4 результативные передачи, а также получил 2 жёлтые карточки.

Ранее Влашич показал, как тренирует удары по воротам.