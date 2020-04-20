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Никола Влашич показал шикарный дриблинг во время тренировки

Никола Влашич показал шикарный дриблинг во время тренировки
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в своём «инстаграме» поделился видео с тренировки в условиях изоляции.

22-летний хорватский футболист продемонстрировал эффектный дриблинг с использованием левой ноги.

Видео доступно на «Чемпионате».

В настоящее время практически все турниры в мире, среди которых и Российская Премьер-Лига, приостановлены в связи с распространением коронавируса. Единственной страной в Европе, где продолжают проходить матчи высшей лиги, остаётся Беларусь.

В нынешнем сезоне Влашич принял участие в 22 матчах чемпионата России, в которых записал на свой счёт 7 голов (2 – с пенальти) и 4 результативные передачи, а также получил 2 жёлтые карточки.

Ранее Влашич показал, как тренирует удары по воротам.

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