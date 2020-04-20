Сергей Гуренко покинул пост главного тренера минского «Динамо»
Сергей Гуренко больше не является главным тренером минского «Динамо». Столичный клуб на своём официальном сайте объявил о расторжении контракта со специалистом по обоюдному согласию сторон.
Гуренко возглавил «Динамо» в июне 2019 года.
«Динамо» искренне благодарит Сергея Витальевича и его тренерский штаб за проделанную работу в этот трудный период времени. Мы желаем успехов в дальнейшем продолжении тренерской карьеры», — говорится в сообщении бело-синих.
Нынешнюю кампанию «Динамо» начало с трёх поражений в пяти матчах Высшей лиги Беларуси. Команда из Минска, набрав 6 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата.
Календарь матчей Высшей лиги Беларуси сезона-2020 можно посмотреть на «Чемпионате».
Гуренко: нужно принимать решение по чемпионату Беларуси. Здоровье всегда важнее
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