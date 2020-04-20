Сергей Гуренко покинул пост главного тренера минского «Динамо»

Сергей Гуренко больше не является главным тренером минского «Динамо». Столичный клуб на своём официальном сайте объявил о расторжении контракта со специалистом по обоюдному согласию сторон.

Гуренко возглавил «Динамо» в июне 2019 года.

«Динамо» искренне благодарит Сергея Витальевича и его тренерский штаб за проделанную работу в этот трудный период времени. Мы желаем успехов в дальнейшем продолжении тренерской карьеры», — говорится в сообщении бело-синих.

Нынешнюю кампанию «Динамо» начало с трёх поражений в пяти матчах Высшей лиги Беларуси. Команда из Минска, набрав 6 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата.

Календарь матчей Высшей лиги Беларуси сезона-2020 можно посмотреть на «Чемпионате».