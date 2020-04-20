Селюк: Смолов показывает, что ему наплевать. Он подпортил репутацию россиян в Испании

Футбольный агент Дмитрий Селюк в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в «инстаграме» «Чемпионата» высказался о ситуации с нападающим «Сельты» Фёдором Смоловым, который без разрешения клуба вернулся в Россию.

«Я не бью по Смолову. Но он в тот момент, когда всех посадили на домашний арест, улетел в Москву. Он известный человек, есть мальчишки, которые берут с него пример. А Смолов показывает, что ему наплевать. Он взял и улетел.

Кстати, у Феди сегодня заканчивается 14 дневный карантин с момента его прилёта. Уверен, он выходил из дома, но дело не в этом. К примеру, «Сельта» со следующей недели начнёт тренироваться, ему придётся лететь обратно и снова сидеть две недели на карантине?

Он говорит, что играет в Counter-Strike 35 часов. Здесь вопросов нет, если нечем заняться в 30 лет, играй. Но ты же мог играть в него и в Испании. Я против него ничего не имею, дай бог ему играть за мадридский «Реал», в виртуальном мире. Сейчас тот моменты, когда звёзды должны показывать своим примером, призывать всех сидеть дома.

Я думаю, что Смолов в «Сельту» не вернётся. Чемпионат начнётся в июне, его аренда до конца мая. Чтобы он продолжил играть, испанцы должны продлить с ним арендный контракт. Как я понимаю — это лишние деньги, к тому же Федя не ключевой игрок. Поэтому я думаю, что Смолов останется в России.

Он оказался в подвешенном состоянии. Но дело не в Смолове, а в сути. Представьте, если дальше ещё один российский игрок захочет поехать в «Сельту». Раньше были Мостовой, Карпин. А сейчас Федя подпортил репутацию российских футболистов в Испании и «Сельте», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.