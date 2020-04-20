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Селюк: согласен с Дзюбой — более лицемерного человека, чем Ткаченко, найти тяжело

Селюк: согласен с Дзюбой — более лицемерного челов
Селюк: согласен с Дзюбой — более лицемерного человека, чем Ткаченко, найти тяжело
Футбол / РПЛ 0

Футбольный агент Дмитрий Селюк в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в «инстаграме» «Чемпионата» рассказал об отношении к коллеге Герману Ткаченко, который ранее подвергся критике со стороны нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Я согласен с Дзюбой, что более лицемерного человека, чем Герман, найти тяжело. У меня были с ним нормальные отношения, но они приостановились. По тем причинам, о которых говорит Дзюба. Меня трудно обмануть. Герман тебе улыбается, говорит, а на деле…

Конкретный пример? Не стоит засорять эфир между Испанией и Россией, обратитесь к любому руководителю футбольного клуба в России. Не думаю, что кто-то из них скажет много хорошего о Ткаченко», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.

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