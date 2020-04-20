Дмитрий Селюк: если бы не карантин, «Спартак» играл бы в еврокубках

Футбольный агент Дмитрий Селюк в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в «инстаграме» «Чемпионата» поделился мнением о работе Томаса Цорна на посту генерального директора московского «Спартака».

«Цорн только что пришёл. Пришёл в клуб Доменико Тедеско — это уже хорошо. Не знаю, заслуга ли это Цорна. В Англию приходят разные тренерские школы, много иностранцев. Россия же закрылась, любого иностранца прессуют со всех сторон.

Возьмите иностранцев для молодёжи хотя бы. Сейчас о Цорне судить сложно, но «Спартак» улучшил игру — это факт. Уверен, если бы не карантин, «Спартак» бы вошёл в шестёрку и играл бы в еврокубках. Плохой матч с «Оренбургом»? Видимо, уже вирус летал», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.

«Спартак», набрав 28 очков в 22 встречах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.