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Детство, золотые годы Сычёва в «Локо», поддержка Романцева и омский «ГазМяс». Фото карьеры

Дмитрий Сычёв
Детство, золотые годы Сычёва в «Локо», поддержка Романцева и омский «ГазМяс». Фото карьеры
Футбол / РПЛ 0

Карьера Дмитрия Сычёва взлетела в начале 2000-х: молодой парень из Омска сначала попал в «Спартак», оттуда уехал во Францию, а когда вернулся, стал чемпионом России в составе «Локо». В тот же год его признали лучшим футболистом Премьер-лиги. Потом случилась травма, аренды в Минск, Нижний Новгород и Казахстан.

В 2015 Сычёв исчез из информационного пространства: путешествовал, читал книги, играл в хоккей и катался на серфе. В 2017-м внезапно для многих вернулся – и стал капитаном новой на тот момент команды «Казанка». Но эта история довольно быстро закончилась. Сычёв пошёл учиться, открыл сёрф-школу на Маврикии, но летом этого года снова решил вернуться в футбол. По его словам, он так и не смог убить в себе футболиста, поэтому укатил в Армению. Но, так и не сыграв ни одного матча, ушёл и всё же объявил о завершении карьеры, написав трогательное письмо в «Инстаграме».

Предлагаем вспомнить яркие фотографии карьеры Дмитрия Сычёва.

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