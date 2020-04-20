«Да что же это творится вокруг?!» Жена Карпина показала смешное фото новорождённой дочери

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, опубликовала в своём «инстаграме» забавное фото новорождённой дочери.



«Да что же это творится вокруг?!» — подписала снимок жена специалиста.

Напомним, у Карпина теперь пять дочерей: Мария и Валерия — от первого брака, внебрачная дочь Вероника и полуторагодовалая Даша, которую тренеру родила нынешняя жена.



В настоящее время практически все турниры в мире, среди которых Российская Премьер-Лига, приостановлены в связи с пандемией коронавируса. Единственной страной в Европе, где проходят матчи высшей лиги, остаётся Беларусь. Также играют в Никарагуа и Таджикистане, а шведские клубы проводят товарищеские встречи.

Ранее Дарья Карпина показала первую встречу маленькой дочери с новорождённой сестрой.