Селюк: шесть моих футболистов в «Тамбове» получали как один Обухов
Футбольный агент Дмитрий Селюк в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в «инстаграме» «Чемпионата» рассказал о своих игроках.
«Сейчас у меня происходит смена поколений. Одни уходят, другие приходят. В «Сочи», в «Тамбове» есть талантливые ребята. В «Слуцке» четыре человека.
Я привёл шесть человек в «Тамбов». Клуб ничего не платил, я всё сделал бесплатно. Все мои футболисты получали как один Владимир Обухов, образно говоря — тысяч 150-200. Появился Александр Григорян, который решал свои задачи, мы видели, что очень неудачно. После ухода Седрика Гогуа, он всех заблокировал. Больше ни один мой футболист на поле не вышел», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.
Турнирная таблица чемпионата России сезона-2019/2020
Дмитрий Селюк: если бы не карантин, «Спартак» играл бы в еврокубках
Читайте также
- 20 апреля 2020
-
17:54
-
17:49
-
17:33
-
17:30
-
17:17
-
17:16
-
17:11
-
16:58
-
16:38
-
16:34
-
16:25
-
16:20
-
16:02
-
15:59
-
15:54
-
15:46
-
15:38
-
15:10
-
15:06
-
14:50
-
14:47
-
14:43
-
14:32
-
14:31
-
14:19
-
14:15
-
14:04
-
14:00
-
13:30
-
13:21
-
13:14
-
13:01
-
12:51
-
12:26
-
12:24
Партнерский контент