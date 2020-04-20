Селюк: шесть моих футболистов в «Тамбове» получали как один Обухов

Футбольный агент Дмитрий Селюк в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в «инстаграме» «Чемпионата» рассказал о своих игроках.

«Сейчас у меня происходит смена поколений. Одни уходят, другие приходят. В «Сочи», в «Тамбове» есть талантливые ребята. В «Слуцке» четыре человека.

Я привёл шесть человек в «Тамбов». Клуб ничего не платил, я всё сделал бесплатно. Все мои футболисты получали как один Владимир Обухов, образно говоря — тысяч 150-200. Появился Александр Григорян, который решал свои задачи, мы видели, что очень неудачно. После ухода Седрика Гогуа, он всех заблокировал. Больше ни один мой футболист на поле не вышел», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.

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