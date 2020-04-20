Хавбек ЦСКА Обляков принял участие в челлендже Зане
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков принял участие в челлендже, организованном нападающим «Манчестер Сити» Лероем Зане.
Упражнение состоит в переступании через предметы на время. Зане выполнил 100 повторений за 45 секунд. Облякову не удалось достичь того же результата. Видео 21-летний футболист опубликовал в своём «инстаграме».
В настоящее время практически все турниры в мире, среди которых и Российская Премьер-Лига, приостановлены в связи с распространением коронавируса. Единственной страной в Европе, где продолжают проходить матчи высшей лиги, остаётся Беларусь.
Ранее челлендж от Зане поддержал воспитанник «Чертаново» Сергей Пиняев. Юный игрок начал упражнение довольно успешно, но затем наступил на фишку и упал.
Пиняев поучаствовал в челлендже от Зане, но потерпел неудачу
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