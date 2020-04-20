Сон прибыл в учебный лагерь морской пехоты для прохождения службы в южнокорейской армии

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин приступил к прохождению службы в армии Южной Кореи, сообщает The Guardian.



По информации источника, 27-летний форвард прибыл в учебный лагерь морской пехоты на острове Чеджу, где он будет проходить базовую подготовку. Сообщается, что во время подготовки Сон подвергнется воздействию слезоточивого газа, будет участвовать в длительных походах и научится стрелять из оружия.



Напомним, согласно законам Южной Кореи, каждый мужчина до 28 лет должен пройти службу в армии, которая длится 21 месяц. В 2018 году Сон вместе со сборной завоевал золотые медали на Азиатских играх, что позволило ему избежать службы. Тем не менее нападающему придётся пройти усечённые сборы.

Сон отправился на военные сборы в Южную Корею