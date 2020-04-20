Хачериди: арбитр матча с «Витебском» — позор белорусского футбола

Украинский защитник брестского «Динамо» Евгений Хачериди раскритиковал арбитра Сергея Чистова, который удалил его и назначил пенальти в матче чемпионата Беларуси с «Витебском» (0:1).

«О случившемся даже нечего говорить. Кто видел матч, тот поймёт, что происходило на поле. С начала второго тайма арбитр начал нашу команду жёстко «убивать». Я немало поиграл, в чемпионате Украины видел всякое, даже в матчах дерби киевского «Динамо» и «Шахтёра» такого беспредела не видел. Но бог судья этому рефери.



Арбитр чудил постоянно. Как можно пять раз футболиста заставлять перебрасывать аут?! В Беларуси есть квалифицированные судьи, прошлый наш матч обслуживали профессионалы. А этот… Если бы я был во главе судейского корпуса Федерации футбола Беларуси, выгнал бы его без промедлений.



Несколько матчей назад, представьте, этот судья назначил пять пенальти в одном матче! Его отстранили. Сейчас опять вернули. Все видели и понимали, что происходит. Вторую жёлтую карточку несправедливо предъявил нашему защитнику Кики. Он в метре от игрока шёл в подкате с рукой, там убрать её было невозможно. Этот судья – позор белорусского футбола», – приводит слова Хачериди Metaratings.