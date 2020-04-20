«Вы — главное, что есть у клуба». Слуцкий поздравил фанатов с днём рождения «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поздравил болельщиков с 62-летием казанского клуба.
«Дорогие болельщики футбольного клуба «Рубин»! Поздравляю вас с днём рождения клуба. К сожалению, мы не можем отпраздновать это событие вместе. Сейчас такое время, что мы не можем делать прогнозы, когда мы сможем встретиться и посмотреть друг другу в глаза. Порадовать друг друга чем-либо: мы результатом, вы прекрасным болением. Но вы должны знать, что в любом случае мы с нетерпением ждём встречи с вами, потому что вы — самое главное, что есть у клуба, и мы безумно скучаем. Ещё раз с днём рождения!» — приводит слова Слуцкого официальный сайт клуба.
«Рубин» был основан 20 апреля 1958 года. Казанский клуб дважды становился чемпионом России, один раз выиграл Кубок страны, а также дважды становился обладателем Суперкубка России.
- 20 апреля 2020
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