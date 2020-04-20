Малком: Месси будет играть, пока ему не исполнится 40 лет
Нападающий петербургского «Зенита» Малком поделился мнением о форварде «Барселоны» Лионеле Месси, вместе с которым играл в каталонском клубе с 2018 по 2019 год.
"«Барселона» была настоящей семьёй. Но Лео не вёл себя, как президент. Он общался с сотрудниками, как капитан команды, проводил встречи, чтобы узнать, что мы думаем, а потом разговаривал с президентом клуба. Думаю, Месси будет играть, пока ему не исполнится 40 лет. Нужно, чтобы пандемии коронавируса поскорее прошла, и тогда мы снова увидим Лео Месси на поле", — приводит слова Малкома Cadena Ser.
Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 5 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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